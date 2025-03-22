3 حقائق من فوز منتخب مصر على إثيوبيا

فاز منتخب مصر بثنائية نظيفة على نظيره الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 13 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف.

1) الفوز السابع لحسام حسن

يعد الفوز على إثيوبيا هو السابع لمنتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن خلال 11 مباراة قاد بها المهمة الفنية خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

2) عدد النقاط المتبقية للتأهل لكأس العالم 2026

يتبقى 5 مباريات للمنتخب الوطني بالتصفيات إذ يكفيه الفوز بـ 4 مباريات منها للتأهل دون النظر لنتائج منافسيه كما يمكنه التأهل بعد 3 انتصارات حال الفوز على بوركينا فاسو وسيراليون بينهن.

وتأهل متصدر كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم 2026 ثم يتنافس أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات في مرحلة فاصلة لتحديد ممثل أفريقيا في بطولة ملحق فيفا الفاصل.

3) صدارة محمد صلاح

محمد صلاح بعد هدفه في مرمى إثيوبيا رفع رصيده بالتصفيات الجارية إلى 6 أهداف لينفرد بصدارة الهدافين بالتصفيات الجارية بفارق هدف عن كل من محمود حسن تريزيجيه (مصر)، دينيس بوانجا (الجابون)، وكاموري دومبيا (مالي)، جوردان أيو (غانا) الذين يحتلون المركز الثاني.

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