3 أرقام جديدة لمحمد صلاح بعد مباراة مصر وإثيوبيا

قاد النجم محمد صلاح منتخب مصر للفوز على نظيره الإثيوبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعدما سجل هدفًا وصنع آخر لزيزو.

وكعادة محمد صلاح بعد كل هدف أو تمريرة حاسمة يقوم بها يصل أو يقترب أو يحكم أرقام قاسية إذ نستعرض 3 أرقام جديدة للاعب صاحب الـ 32 عاماً:

1) هداف التصفيات

محمد صلاح وصل إلى الهدف رقم 6 بالتصفيات لينفرد بالصدارة بفارق هدف عن كل من محمود حسن تريزيجيه (مصر)، دينيس بوانجا (الجابون)، وكاموري دومبيا (مالي)، جوردان أيو (غانا) الذين يحتلون المركز الثاني.

2) 60 هدفًا

ووصل صلاح للهدف رقم 60 بقميص منتخب مصر بعد هدفه في مرمى إثيوبيا ليتبقى بينه وبين حسام حسن المتصدر لقائمة الهدافين 6 أهداف.

3) 69% من القوة التهديفية لمصر بالتصفيات

محمد صلاح قدم خلال الخمس جولات الأخيرة من تصفيات كأس العالم، 9 مساهمات تهديفية من أصل 13 هدفًا سجله منتخب مصر بمعدل 69%

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