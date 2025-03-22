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3 تحديات أمام الزمالك في مباراة بتروجت بكأس عاصمة مصر

12:23 م السبت 22 مارس 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مران الزمالك
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يحل نادي الزمالك ضيفاً على نظيره بتروجت عند التاسعة والنصف من مساء يوم غد الأحد بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك في الجولة الأولى بهدف لمثله أمام نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة الثانية ولكنه لم يخض الجولة الأولى وفقًا لنظام البطولة في ظل وجود 5 أندية بمجموعته.

وسيكون أمام الزمالك ومديره الفني جوزيه بيسيرو عدة تحديات نستعرض 3 منها:

1) العودة لطريق الانتصارات

الزمالك كان قد تعادل في مباراته الأولى من مشاركته بالنسخة الجارية بهدف لمثله أمام نظيره الجونة وسيكون التحدي الأول العودة لطريق الانتصارات.

2) نظافة الشباك

لم يستطع فريق الزمالك بآخر 3 مباريات له الحفاظ على نظافة شباكه بعد الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري لذا سيكون التحدي الثاني الحفاظ على نظافة الشباك.

3) رقم سلبي أمام بتروجت

سبق والتقى الزمالك وبتروجت مرة واحدة بالموسم الجاري مع عودة الأخير للدور ي الممتاز وانتهت بالتعادل بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري لذا سيكون التحدي الثالث الفوز أمام الفريق البترولي.

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الزمالك ضد بتروجت كأس عاصمة مصر موعد مباراة الزمالك وبتروجت
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