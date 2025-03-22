"حلمنا يقترب".. محمد شحاتة يتحدث عن الفوز على إثيوبيا

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، عن الفوز على إثيوبيا وحلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال شحاتة في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "أهم شيء الحصول على الـ3 نقاط، وهذا يعطينا دفعة كبيرة للمباريات المقبلة، بالتأكيد حلم التأهل لكأس العالم يقترب".

وأضاف: "حسام حسن يعطينا الثقة، وشرف لأي لاعب اللعب مع محمد صلاح لأنه يشعرنا بالثقة، وبالتأكيد من الممكن أن نذهب بعيدا في البطولات التي نلعب فيها خاصة مع تواجد لاعبين أمثال محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد الشناوي".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

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