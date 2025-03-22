"اوعى تقول مضى للأهلي".. كيف تفاعلت الجماهير مع أداء زيزو ضد إثيوبيا؟

كتبت-هند عواد:

سجل أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، ثالث أهدافه بقميص منتخب مصر، خلال مباراة الفراعنة وإثيوبيا مساء أمس.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا بنتيجة 2-0، وأحرز محمد صلاح الهدف الأول، قبل أن يضيف زيزو الهدف الثاني.

وتفاعل رواد المواقع التواصل الاجتماعي، مع أداء زيزو ضد إثيوبيا، وكتب أحدهم: "ابننا زيزو الهداف".

وأضاف آخر: "اوعى تقول مضى للأهلى لأن ده مش حقيقي"، وعلق آخر: "عقبال ما يستعيد مستواه مع الزمالك ده لو عايز طبعا".

وعلق مشجع آخر: "أفضل لاعب في أفريقيا، فنان من مدرسة الفن والهندسة زيزو العالمي"، وأضاف الآخر: "لعيب كبير يا زيزو تستحق أفضل لاعب في القارة ورديت على كل المشككين برافو".

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