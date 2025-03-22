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"سعيد جدًا بالاحترافية".. أول تعليق من ميدو على قيادة طاقم حكام أجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا

11:25 ص السبت 22 مارس 2025
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  • عرض 5 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 5 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 5 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 5 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك سعادته بالإجراءات التي اتبعها نادي سيراميكا كليوباترا لطلب حكام أجانب لمباراتهم في كأس مصر.

وكتب ميدو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت: "سعيد جدًا باحترافية نادي سيراميكا كليوباترا بخصوص طلبهم لحكام أجانب لإدارة مباراتهم أمام الزمالك في قبل نهائي كأس مصر وهو الشيء الذي نرحب به دائمًا في أي مباراة شرط اتخاذ الإجراءات القانونية من أي منافس لطلب حكام أجانب.. إن شاء الله تكون مباراة تليق بالحدث وتليق بالكرة المصرية".

ومن المقرر أن يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٨ مارس الجاري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر صباح اليوم إلى أن الموافقة جاءت بناءً على الطلب المقدم من نادي سيراميكا وتسديده لنفقات استقدام الطاقم الأجنبي.

وكلف اتحاد الكرة، بحسب البيان ذاته، أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوع كامل من إقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.

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ميدو حكام مباراة الزمالك وسيراميكا الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا كأس مصر
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