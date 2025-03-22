حسام حسن يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية بعد الفوز على إثيوبيا

كتبت-هند عواد:

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحات للمركز الإعلامي: "نلعب للفوز في أي مباراة والأهم النقاط الثلاث وتصدر المجموعة، وننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون، الكرة في أفريقيا تتغير وكل المنتخبات الصغيرة تتطور".

واختتم: "أشكر اللاعبين على مجهوداتهم الكبيرة في المباراة، ومنتخب إثيوبيا ظهر بشكل قوي أهدرنا أكثر من فرصة مؤكدة لولا سوء الحظ، وأشكر المغرب على التنظيم وحسن الاستقبال".

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