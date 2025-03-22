كتب - يوسف محمد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، في كأس عاصمة مصر.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل الموافق 24 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وشهد مران المارد الأحمر أمس، عودة السويسري مارسيل كولر لقيادة تدريبات الفريق، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية.

وتواجد في المران الجماعي للفريق أمس، كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باستثناء اللاعبين المنضمين إلى منتخبات بلادهم، خلال فترة الأجندة الدولية.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر يوم الخميس الماضي تدريبات استشفائية، فيما استكمل باقي اللاعبين فقرات المران كاملة، والتي بدأت ببعض الجوانب البدنية ثم تدريبات الكرة.

ويذكر أن الأهلي تلقى الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل أمام نظيره إنبي يوم الأربعاء الماضي، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

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