"تصفيات مونديال 2026 وكأس عاصمة مصر".. مواعيد مباريات اليوم السبت
تقام اليوم السبت الموافق 22 مارس عدد من المباريات نستعرض أبرزها خلال السطور التالية:
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
06:00 ـ توجو vs موريتانيا
09:00 ـ السودان vs السنغال
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر
09:30 ـ مودرن سبورت vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2
09:30 ـ سيراميكا كليوباترا vs غزل المحلة ـ القناة الناقلة: أون سبورتس 1.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
04:00 ـ ليشتنشتاين vs مقدونيا
07:00 ـ مولدوفا vs النرويج
07:00 ـ الجبل الأسود vs جبل طارق
09:45 ـ ويلز vs كازخستان
09:45 ـ التشيك vs جزر فاروه
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