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"تصفيات مونديال 2026 وكأس عاصمة مصر".. مواعيد مباريات اليوم السبت

02:14 ص السبت 22 مارس 2025

السنغال - ساديو ماني

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تقام اليوم السبت الموافق 22 مارس عدد من المباريات نستعرض أبرزها خلال السطور التالية:

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

06:00 ـ توجو vs موريتانيا

09:00 ـ السودان vs السنغال

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

09:30 ـ مودرن سبورت vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

09:30 ـ سيراميكا كليوباترا vs غزل المحلة ـ القناة الناقلة: أون سبورتس 1.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

04:00 ـ ليشتنشتاين vs مقدونيا

07:00 ـ مولدوفا vs النرويج

07:00 ـ الجبل الأسود vs جبل طارق

09:45 ـ ويلز vs كازخستان

09:45 ـ التشيك vs جزر فاروه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم كأس عاصمة مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022
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