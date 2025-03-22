"تصفيات مونديال 2026 وكأس عاصمة مصر".. مواعيد مباريات اليوم السبت

تقام اليوم السبت الموافق 22 مارس عدد من المباريات نستعرض أبرزها خلال السطور التالية:

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

06:00 ـ توجو vs موريتانيا

09:00 ـ السودان vs السنغال

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

09:30 ـ مودرن سبورت vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

09:30 ـ سيراميكا كليوباترا vs غزل المحلة ـ القناة الناقلة: أون سبورتس 1.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

04:00 ـ ليشتنشتاين vs مقدونيا

07:00 ـ مولدوفا vs النرويج

07:00 ـ الجبل الأسود vs جبل طارق

09:45 ـ ويلز vs كازخستان

09:45 ـ التشيك vs جزر فاروه