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بعد هدفه أمام إثيوبيا.. كم هدف يتبقى لمحمد صلاح لكسر رقم حسام حسن مع المنتخب؟

12:42 ص السبت 22 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هدف محمد صلاح في مرمى إثيوبيا
  • عرض 4 صورة
    هدف محمد صلاح في مرمى إثيوبيا
  • عرض 4 صورة
    هدف محمد صلاح في مرمى إثيوبيا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل النجم محمد صلاح مطاردة رقم نجم المنتخب السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب حسام حسن على صدارة هدافي الفراعنة تاريخيا.

ووصل صلاح للهدف رقم 60 بقميص منتخب مصر بعد هدفه في مرمى إثيوبيا مساء أمس بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ليتبقى بينه وبين حسام حسن المتصدر لقائمة الهدافين 6 أهداف.

تصدر محمد صلاح عقب الهدف قائمة الهدافين الحاليين للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف.

وخاض محمد صلاح بقميص منتخب مصر منذ انضمامه في عام 2011 بـ 101 مباراة سجل خلالها 62 هدفًا.

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