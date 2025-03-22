كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة موافقته على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك مع سيراميكا ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٨ مارس الجاري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أن الموافقة جاءت بناءً على الطلب المقدم من نادي سيراميكا وتسديده لنفقات استقدام الطاقم الأجنبي.

وكلف اتحاد الكرة، بحسب البيان ذاته، أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوع كامل من إقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.

اقرأ أيضًا:

حقيقة استبعاد عمر الساعي بسبب زيادة وزنه.. مصدر يكشف لمصراوي

ليفربول يصدر بياناً بعد إصابة أليسون في الرأس