مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

توجـــو

- -
18:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
21:30

سموحة

كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

غزل المحلة

دوري القسم الثاني-أ

وادي دجلة

- -
21:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

رقم مميز لمحمد صلاح بعد هدفه في مرمى إثيوبيا

12:34 ص السبت 22 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هدف محمد صلاح في مرمى إثيوبيا
  • عرض 4 صورة
    هدف محمد صلاح في مرمى إثيوبيا
  • عرض 4 صورة
    هدف محمد صلاح في مرمى إثيوبيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تصدر محمد صلاح جدول هدافي النسخة الجارية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد هدفه في مرمى إثيوبيا.

وقص محمد صلاح شريط التسجيل لمنتخب مصر بعد مرور 30 دقيقة من عمر مباراة إثيوبيا التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ووصل محمد صلاح للهدف رقم 6 بالتصفيات لينفرد بالصدارة بفارق هدف عن كل من محمود حسن تريزيجيه (مصر)، دينيس بوانجا (الجابون)، وكاموري دومبيا (مالي)، جوردان أيو (غانا) الذين يحتلون المركز الثاني.

وخاض محمد صلاح بقميص منتخب مصر منذ انضمامه في عام 2011 بـ 101 مباراة سجل خلالها 62 هدفًا.

اقرأ أيضًا:
"العزاء داخل النادي".. الإسماعيلي يعلن وفاة نجم الفريق السابق

"أعدت لي الطعام مريضة".. قصة لن ينساها محمود الخطيب لوالدته قبل وفاتها

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وإثيوبيا مباراة مصر وإثيوبيا مباراة مصر اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان