رقم مميز لمحمد صلاح بعد هدفه في مرمى إثيوبيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تصدر محمد صلاح جدول هدافي النسخة الجارية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد هدفه في مرمى إثيوبيا.

وقص محمد صلاح شريط التسجيل لمنتخب مصر بعد مرور 30 دقيقة من عمر مباراة إثيوبيا التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ووصل محمد صلاح للهدف رقم 6 بالتصفيات لينفرد بالصدارة بفارق هدف عن كل من محمود حسن تريزيجيه (مصر)، دينيس بوانجا (الجابون)، وكاموري دومبيا (مالي)، جوردان أيو (غانا) الذين يحتلون المركز الثاني.

وخاض محمد صلاح بقميص منتخب مصر منذ انضمامه في عام 2011 بـ 101 مباراة سجل خلالها 62 هدفًا.

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