كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عقد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، اجتماعًا مع لاعبي المنتخب قبل مواجهة إثيوبيا بحضور الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الإثيوبي عند الـ 11 مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد أبو ريدة، خلال اجتماعه مع اللاعبين على أهمية الفوز لاستمرار صدارتهم للمجموعة والمنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم، مشددًا على أن الجيل الحالي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني وطني قدير وأفضل لاعب في العالم.

وأتم أبو ريدة رسالته للاعبين بالتشديد على أن الجميع ينتظر الكثير منهم خلال المباراة والفترة المقبلة.

ترتيب منتخب مصر وإثيوبيا

ويتصدر منتخب مصر قبل المباراة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3.

اقرأ أيضًا:

بينهن والدة مرتضى منصور.. 8 قصص لأمهات وراء نجومية لاعبين ومسؤولين بالأهلي والزمالك

عمر الساعي يثير الجدل في عيد الأم بهذه الرسالة