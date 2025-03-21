متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة إثيوبيا ومصر عند 11 مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتُنقل المباراة عبر قناة أون تاين سبورتس 1.

ترتيب منتخب مصر وإثيوبيا

ويتصدر منتخب مصر قبل المباراة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

ملخص بأبرز أحداث مباراة إثيوبيا ومصر:

وبدأ اللقاء بمحاولات من لاعبي المنتخب فأرسل أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية بالدقيقة 7 ولكن أبعدها الدفاع الإثيوبي.

وشهدت الدقائق سيطرة نسبية على الكرة لمنتخب مصر قبل أن يسدد لاعب منتخب إثيوبيا أبو بكر ناصر كرة قوية في الدقيقة 11 ولكنها ارتطمت في خط الدفاع لتتحول لركنية.

وعاد أحمد سيد زيزو بتسديدة هذه المرة من على حدود منطقة جزاء إثيوبيا بالدقيقة 14 ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر ثم سدد زميله مروان عطية كرة في الدقيقة 16 تصدى لها الدفاع الإثيوبي.

وتصدى الدفاع بالدقيقة 17 لكرة عرضية جديدة من لاعب المنتخب أحمد سيد "زيزو" ثم مرر محمد صلاح في الدقيقة 19 كرة لأحمد سيد زيزو الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس إثيوبيا وحاول تريزيجيه المتابعة برأسية ولكن الكرة كانت أعلى من أن يصل إليها.

وأرسل عمر مرموش تمريرة في الدقيقة 24 لزميله محمود حسن "تريزيجيه" الذي سدد كرة قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى منتخب إثيوبيا.

وقص منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق محمد صلاح بعدما وصلته تمريرة من زميله حمدي فتحي الذي سدد الكرة في المرمى ارتطمت بجسد الحارس وسكنت الشباك.