مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

اثيوبيا

0 1
23:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

النيجر

- -
23:30

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

2 0
21:45

ألبانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

0 0
21:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. إثيوبيا 0 ـ 2 مصر.. زيزو يعزز التقدم

10:34 م الجمعة 21 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    تدريبات منتخب مصر (5)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات منتخب مصر (10)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات منتخب مصر (13)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات منتخب مصر (1)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات منتخب مصر (8)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات منتخب مصر (7)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات منتخب مصر (2)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات منتخب مصر (3)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات منتخب مصر (9)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات منتخب مصر (6)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات منتخب مصر (11)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة إثيوبيا ومصر عند 11 مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتُنقل المباراة عبر قناة أون تاين سبورتس 1.

ترتيب منتخب مصر وإثيوبيا

ويتصدر منتخب مصر قبل المباراة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

ملخص بأبرز أحداث مباراة إثيوبيا ومصر:

وبدأ اللقاء بمحاولات من لاعبي المنتخب فأرسل أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية بالدقيقة 7 ولكن أبعدها الدفاع الإثيوبي.

وشهدت الدقائق سيطرة نسبية على الكرة لمنتخب مصر قبل أن يسدد لاعب منتخب إثيوبيا أبو بكر ناصر كرة قوية في الدقيقة 11 ولكنها ارتطمت في خط الدفاع لتتحول لركنية.

وعاد أحمد سيد زيزو بتسديدة هذه المرة من على حدود منطقة جزاء إثيوبيا بالدقيقة 14 ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر ثم سدد زميله مروان عطية كرة في الدقيقة 16 تصدى لها الدفاع الإثيوبي.

وتصدى الدفاع بالدقيقة 17 لكرة عرضية جديدة من لاعب المنتخب أحمد سيد "زيزو" ثم مرر محمد صلاح في الدقيقة 19 كرة لأحمد سيد زيزو الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس إثيوبيا وحاول تريزيجيه المتابعة برأسية ولكن الكرة كانت أعلى من أن يصل إليها.

وأرسل عمر مرموش تمريرة في الدقيقة 24 لزميله محمود حسن "تريزيجيه" الذي سدد كرة قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى منتخب إثيوبيا.

وقص منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق محمد صلاح بعدما وصلته تمريرة من زميله حمدي فتحي الذي سدد الكرة في المرمى ارتطمت بجسد الحارس وسكنت الشباك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إثيوبيا ضد مصر القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مباراة مصر اليوم مباراة مصر وإثيوبيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"اجتمع بهم".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان