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"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة إثيوبيا

10:08 م الجمعة 21 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، عن التشكيل الرسمي للفراعنة، في مواجهة نظيره منتخب إثيوبيا في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "العربي الزاولي بالمغرب"، في إطار منافسات الجولة الخامسة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم

الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" - مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: عمر مرموش – أسامة فيصل - محمد صلاح

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

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