"العزاء داخل النادي".. الإسماعيلي يعلن وفاة نجم الفريق السابق

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الإسماعيلي اليوم الجمعة 21 مارس الجاري، وفاة نجم الفريق السابق سيد الحداد.

ونعى النادي الإسماعيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الراحل، حيث كتب: "ينعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن سيد الحداد، نجم النادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

كما أشار النادي، أنه سوف يقيم عزاء للراحل داخل ملاعب النادي النادي المفتوحة، غدا السبت الموافق 22 مارس الجاري.

ولعب الحداد في صفوف الدرويش، في منتصف الثمانينات رفقة مجموعة من أساطير النادي، أمثال محمد حازم وعماد سليمان وغيرهم من النجوم، قبل أن ينتقل في مطلع التسعينات إلى فريق الاتحاد السكندري.

أقرأ أيضًا:

فيفا يستبعد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025 لهذا السبب



"صدارة وظهور بديل لنجم الدوري المصري".. الجزائر تهزم بوتسوانا بثلاثية فى تصفيات المونديال



