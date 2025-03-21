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حقيقة استبعاد عمر الساعي بسبب زيادة وزنه.. مصدر يكشف لمصراوي

08:29 م الجمعة 21 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 12 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 12 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 12 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 12 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 12 صورة
    مشاركة عمر الساعي
  • عرض 12 صورة
    مشاركة عمر الساعي وسمير محمد
  • عرض 12 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 12 صورة
    عمر الساعي من المران
  • عرض 12 صورة
    خطوبة عمر الساعى نجم الأهلي
  • عرض 12 صورة
    خطوبة عمر الساعى نجم الأهلي
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كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بالنادى الأهلى، حقيقة استبعاد عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مواجهات الأحمر الأخيرة بسبب زيادة وزنه.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الساعي، لا يعاني من أي زيادة في الوزن، نافيًا ما تردد بشأن وجود مشكلة بدنية لدى اللاعب.

وأوضح المصدر أن اللاعب خضع خلال وقت سابق لاختبار الميزان، وجاءت نتائجه طبيعية دون أي زيادة في الوزن.

وأضاف أن الأهلي يلتزم بمعايير صارمة فيما يخص الجوانب البدنية للاعبين، مشددًا على أن النادي لا يسمح بمشاركة أي لاعب يعاني من زيادة في الوزن في المباريات، وذلك للحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية داخل الفريق.

وفي سياق متصل، كتب الساعي عبر الاستوري الخاصة بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"فأما اليتيم فلا تقهر".

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الأهلى عمر الساعي حقيقة استبعاد عمر الساعي
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