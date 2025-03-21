مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

اثيوبيا

- -
23:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

النيجر

- -
23:30

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
21:45

ألبانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"لايعني عدم الذهاب".. حازم إمام يعلق على أزمة مباراة القمة

05:04 م الجمعة 21 مارس 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    حازم إمام وميدو
  • عرض 19 صورة
    حازم إمام وطارق مصطفى في عزاء والدة الحضري
  • عرض 19 صورة
    حازم إمام وطارق مصطفى
  • عرض 19 صورة
    أسامة نبيه وحازم إمام
  • عرض 19 صورة
    حازم إمام
  • عرض 19 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 19 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 19 صورة
    حازم إمام يدلي بصوته
  • عرض 19 صورة
    حازم إمام
  • عرض 19 صورة
    حازم إمام
  • عرض 19 صورة
    حازم إمام
  • عرض 19 صورة
    حازم أمام في انتخابات نادي الزمالك
  • عرض 19 صورة
    حازم امام
  • عرض 19 صورة
    حازم إمام
  • عرض 19 صورة
    حازم أمام
  • عرض 19 صورة
    حازم إمام
  • عرض 19 صورة
    حازم امام
  • عرض 19 صورة
    حازم إمام
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على حقيقة تغيير موقف النادي تجاه التحكيم المصري، خلال مباراة القمة الأخيرة أمام النادي الأهلي.

وقال إمام في تصريحات، عبر قناة "الزمالك": "اعتراض الزمالك على التحكيم، لا يعني عدم الذهاب لخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي".

وكانت مباراة القمة الأخيرة، التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري، شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، ومنها رفض الأهلي لعب المباراة، بسبب إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري.

وكان نادي الزمالك أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة تخطيط لقطاع الكرة بالنادي، برئاسة حسن لبيب رئيس النادي، عضوية كلا من، أحمد حسام ميدو، حازم إمام وعمرو الجنايني.

أقرأ أيضًا:

قنوات ناقلة وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حازم إمام نادي الزمالك الأهلي والزمالك التحكيم المصري مباراة القمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مجانا.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم؟
مصر تنفي بصورة قاطعة الاستعداد لنقل نصف مليون من غزة لشمال سيناء
انخفاض وأمطار.. طقس غدًا السبت الأشد برودة في العشر الأواخر من رمضان