كتب - يوسف محمد:

علق حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على حقيقة تغيير موقف النادي تجاه التحكيم المصري، خلال مباراة القمة الأخيرة أمام النادي الأهلي.

وقال إمام في تصريحات، عبر قناة "الزمالك": "اعتراض الزمالك على التحكيم، لا يعني عدم الذهاب لخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي".

وكانت مباراة القمة الأخيرة، التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري، شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، ومنها رفض الأهلي لعب المباراة، بسبب إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري.

وكان نادي الزمالك أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة تخطيط لقطاع الكرة بالنادي، برئاسة حسن لبيب رئيس النادي، عضوية كلا من، أحمد حسام ميدو، حازم إمام وعمرو الجنايني.

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