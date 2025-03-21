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ميدو يكشف حقيقة طلب الزمالك حكام مصريين لمباراة القمة

04:46 م الجمعة 21 مارس 2025
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق
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كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض لم يطلب إسناد القمة إلى طاقم تحكيم مصري، مشيرا إلى أن الطلب الأساسي للزمالك كان توفر العدالة التحكيمية فقط.

وقال ميدو في تصريحات، عبر قناة "الزمالك": "لم نطلب تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة القمة، لكننا اخبارنا اتحاد الكرة عند تواصله معنا، أننا نريد العدالة التحكيمية فقط".

وأضاف: "لجنة التخطيط تعمل تحت مظلة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، نخطط لعمل مشروع كامل لقطاع كرة القدم داخل النادي".

وتابع: "المشروع الذي نقوم به في قطاع الكرة بنادي الزمالك، سيتضمن مدير تقني أجنبي، حاصل على أعلى الشهادات ويمتلك الكثير من الخبرات في قطاعات الناشئين والشباب".

وكان نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بنادي، والتي تضم الثنائي أحمد حسام ميدو، حازم إمام وعمرو الجنايني.

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