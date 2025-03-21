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"تدريبات بدنية وتأهيلية".. كواليس مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة بتروجت

04:22 م الجمعة 21 مارس 2025

مران الزمالك

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كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الجماعية للمواجهة المقبلة أمام بتروجت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مص.

وخاض لاعبي الفارس الأبيض تدريبات بدنية وتأهيلية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بيسيرو.

وأدى عبد الله السعيد ومصطفى شلبي تدريبات تأهيلية خاصة دون المشاركة في المران الجماعي، بينما بدأ التونسي أحمد الجفالي مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي.

في المقابل، انتظم محمد حمدي لاعب خط وسط الأبيض في التدريبات بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية، التى لحقت به خلال الفترة الماضية.

ركز بيسيرو على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين لتنفيذ بعض التعليمات التكتيكية.

واختُتم المران بتقسيمة فنية لتطبيق ما تم التدريب عليه، استعدادًا لمواجهة بتروجت.

ويستعد الفريق الكروي بالزمالك لمواجهة بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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مران الزمالك كواليس مران الزمالك بتروجت
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