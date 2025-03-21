بعد غيبوبة استمرت 41 يوما.. وفاة يوسف أحمد لاعب الكاراتيه

كتب - محمد القرش:

توفى لاعب الكاراتيه، يوسف أحمد، بعد الدخول في غيبوبة لمدة 41 يوما بأحد مستشفيات مدينة الإسكندرية.

وجاء ذلك، بعد تعرض اللاعب لفقدان وعي إثر إصابة في الصدر لحقت به أثناء مباراة كاراتيه خلال بطولة الجمهورية التي أقيمت بالمركز الأولمبي بالمعادي في شهر فبراير الماضي.

وأصدر اتحاد الكاراتيه حينها بيانا رسميا، جاء كالتالي: "الاتحاد يطبق أكواد الرعاية الصحية فى البطولات التي يشرف عليها الاتحاد بوجود جهاز الإنعاش القلب الكهربائي وسيارة إسعاف مجهزة وجهاز طبى مشرف على البطولة.

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