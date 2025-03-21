اجتماع مرتقب و48 ساعة مهلة.. آخر مستجدات شكوي الأهلي للجنة الأولمبية

كتب- محمد عبدالهادي:

ينتظر الوسط الرياضي المصري رد اللجنة الأولمبية على شكوى النادي الأهلي التي تقدم بها في الأيام الماضية، على خلفية أزمة مباراة القمة التي رفض خوضها اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم محلي.

وفي هذا السياق كشف الناقد الرياضي بليغ أبوعايد عن آخر تطورات شكوى النادي الأهلي للجنة الأولمبية، ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بشأن مباراة القمة.

وقال أبوعايد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" اللجنة الأولمبية في انتظار رد اتحاد الكرة، الذي لم يرد عليهم حتى الأن، وهناك شكوك في اللجنة حول عدم رد الاتحاد".

وتابع:" اللجنة الأولمبية، منحت اتحاد الكرة، مهلة أخيرة، حتى يوم الأحد المقبل في انتظار رد اتحاد الكرة خلال الـ48 ساعة القادمة".

وأضاف:" في حالة رد اتحاد الكرة ورابطة الأندية سيكون هناك اجتماع طارئ يوم الإثنين، وهناك اتجاهين في اتحاد الكرة، البعض يرى أن لجوء الأهلي للجنة الأولمبية سيفتح الباب أمام الجميع لتقديم شكاوي، والبعض الأخر يرى أنه اللجنة ستناقش الأمر من ناحية اللائحة فقط ولن تتدخل في الامور الفنية".