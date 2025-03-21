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"بعد الهزيمة من إنبي".. الأهلي يتذيل مجموعته في بطولة كأس عاصمة مصر

12:43 ص الجمعة 21 مارس 2025
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    حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر
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    حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر
  • عرض 19 صورة
    حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر
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كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس، الهزيمة أمام فريق إنبي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وبهذه النتيجة رفع فريق إنبي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3، في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، فيما استمر الأهلي دون نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وويلعب الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "إنبي، طلائع الجيش وفاركو".

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر كالتالي:

1- إنبي، 3 نقاط.

2- طلائع الجيش، نقطة وحيدة.

3- فاركو، نقطة وحيدة.

4- الأهلي، دون نقاط.

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الأهلي وإنبي ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر النادي الأهلي الأهلي يتذيل مجموعته في كأس عاصمة مصر
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