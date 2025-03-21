كتب - يوسف محمد:

عاد النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، إلى المشاركة مع الفريق الأول للمارد الأحمر، خلال مباراة إنبي التي أقيمت أمس، في كأس عاصمة مصر، بعد غياب طويل استمر قرابة عام، بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وكانت آخر مباراة شارك بها معلول مع المارد الأحمر، هي مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو 2024، أمام الترجي التونسي، التي تعرض خلالها للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وتلقى النادي الأهلي الهزيمة بهدف دون مقابل أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى، ببطولة كأس عاصمة مصر.

ودخل علي معلول في مباراة إنبي اليوم، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بدلا من الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

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