مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوتسوانا

- -
15:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

اثيوبيا

- -
23:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

النيجر

- -
23:00

المغرب

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

- -
02:45

كولومبيا

جميع المباريات

إعلان

"بعد غياب قرابة عام".. علي معلول يعود إلى المشاركة مع الأهلي أمام إنبي

12:39 ص الجمعة 21 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مباراة الأهلي وإنبي (4)_5
  • عرض 7 صورة
    مباراة الأهلي وإنبي (2)_3
  • عرض 7 صورة
    مباراة الأهلي وإنبي (1)_2
  • عرض 7 صورة
    مباراة الأهلي وإنبي (9)_9
  • عرض 7 صورة
    على معلول لاعب الأهلي
  • عرض 7 صورة
    علي معلول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

عاد النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، إلى المشاركة مع الفريق الأول للمارد الأحمر، خلال مباراة إنبي التي أقيمت أمس، في كأس عاصمة مصر، بعد غياب طويل استمر قرابة عام، بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وكانت آخر مباراة شارك بها معلول مع المارد الأحمر، هي مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو 2024، أمام الترجي التونسي، التي تعرض خلالها للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وتلقى النادي الأهلي الهزيمة بهدف دون مقابل أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى، ببطولة كأس عاصمة مصر.

ودخل علي معلول في مباراة إنبي اليوم، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بدلا من الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

أقرأ أيضًا:
مصراوي يكشف سبب وجود محمد نجيب في الجهاز الفني للأهلي اليوم

"لاعيبة كتير بقت نجوم بسببك".. نجم الزمالك الأسبق يوجه رسالة خاصة لعبدالحميد بسيوني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الأهلي وإنبي هزيمة الأهلي أمام إنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد الهزيمة من إنبي".. الأهلي يتذيل مجموعته في بطولة كأس عاصمة مصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان