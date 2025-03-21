هل تعقدت الأمور؟.. تطورات موقف زيزو مع الزمالك بعد صدمة والده لممدوح عباس

يترقب الجميع داخل نادي الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو، مع الفريق الأول، من الاستمرار وتجديد عقده، أو غلق الصفحة والرحيل مجانا.

وينتهي عقد أحمد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق، والرحيل إليه مجانا، بنهاية الموسم.

ويعد موقف تجديد زيزو مع الزمالك معقدا حتى الآن، في ظل عدم وصول الطرفين لاتفاق مالي مرضي، رغم الجلسات التي عقدت في الفترة الماضية بين الأطراف.

صدمة والد زيزو لممدوح عباس

الساعات الماضية شهدت توترا في العلاقات بين والد زيزو وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وشارك أحد الأشخاص تويتة ممدوح عباس التي كتبها عبر صفحته في الساعات الماضية: "عندما تخرج العلاقة البيولوجية الطبيعية من مسارها الطبيعي، وتتعامل مع لحمك وضناك كمشروع استثماري وتجاري، عليكم أن تتقبلوا مبدأ تجاريا مهما، هو حسابات الربح والخسارة'. أضاف: 'فليس هناك من ربح على طول المدى، ولا خسارة أيضا، وإذا جاز لي النصح، ليس لكم فأنتم صم بكم"

ليرد والد زيزو علي تويته ممدوح عباس، الذي نشرها أحد الأشخاص: "حبيبى الرد جاي وهيكون قاسي لا تقلق".

هل تعقدت الأمور؟

وينتظر نادي الزمالك وصول أحمد سيد زيزو من المشاركة مع منتخب مصر، في معسكره الحالي، لعقد جلسة معه بحضور أعضاء لجنة التخطيط، أحمد حسام ميدو وحازم إمام.

ويعمل نادي الزمالك على حسم ملف زيزو في الفترة الحالية، خاصة وأن الموسم يقترب من الانتهاء، واللاعب عقده ينتهي مع شهر يونيو المقبل، وهناك تمسك كامل باستمراره وعم تركه يرحل مجانا.