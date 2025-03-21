لاعب الزمالك يعود لزيارة الشباك بعد غياب 711 يوماً

كتب- محمد خيري:

نجح محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، في العودة مرة أخرى للتهديف مع الأبيض، بعد غياب طويل.

وسجل "الونش" هدف تعادل الزمالك في شباك الجونة خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، الرابطة سابقا.

وغاب محمود الونش عن الزمالك لفترة كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة المتكررة بقطع في الرباط الصليبي مرتين، وخضع للجراحة في ألمانيا وعاد مرة أخرى.

الونش يعود لزيارة الشباك بعد غياب 711 يوماً

ويعد آخر هدف أحرزه محمود الونش مع الزمالك منذ موسمين وبالتحديد 711 يوماً منذ آخر هدف سجله في شباك فريق البنك الأهلى بتاريخ 9 أبريل 2023، بالدوري المصري الممتاز.

ويشارك محمود الونش في الفترة الحالية بشكل أساسي مع الفريق الأبيض، منذ شفائه التام من الإصابة، ويقترب من العودة لنفس مستواه السابق.

وتعادل "الونش"، للزمالك في مواجهة الجونة الماضية، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1\1، على استاد القاهرة الدولي.