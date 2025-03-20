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موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد الخسارة أمام إنبي

11:54 م الخميس 20 مارس 2025

الأهلى

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كتب - نهى خورشيد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، بمواجهة جديدة أمام طلائع الجيش في اللقاء المقبل.

وسقط الفريق الكروي بالنادي الأهلى في فخ الهزيمة أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام وذلك ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات لكأس العاصمة.

موعد مباراة الأهلى المقبلة

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلى وطلائع الجيش المقبلة يوم الاثنين المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة,

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر يقع في المجموعة الثالثة، التى تضم كلاً من فاركو، طلائع الجيش، وإنبي.

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الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر طلائع الجيش موعد مباراة الأهلى المقبلة
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