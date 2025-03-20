مصراوي يكشف سبب وجود محمد نجيب في الجهاز الفني للأهلي اليوم

كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بالنادى الأهلى، عن سر تواجد محمد نجيب نجم الأحمر السابق، ضمن الجهاز الفني للقلعة الحمراء المتواجد في مباراة إنبي ببطولة كأس عاصمة مصر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن محمد نجيب، المدرب العام لفريق 2005 بالنادي الأهلى ، تواجد اليوم ضمن الجهاز الفني للفريق الأول خلال مواجهة إنبي، لكنه لم ينضم رسميًا للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وأوضح المصدر أن تصعيد نجيب جاء بشكل مؤقت، في ظل غياب كولر ومعاونيه، الذين من المقرر أن يعودوا فجر الغد.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني لفريق 2005 سيضم سامر عبد الرحمن كمدير فني، بينما يشغل محمد نجيب منصب المدرب العام.

ويخوض الفريق الكروى بالنادى الأهلى مواجهة إنبي مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، وذلك ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس العاصمة.