مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 0
21:30

إنبي

دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا

2 0
21:45

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك

0 0
21:45

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا

1 1
21:45

ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية

هولندا

2 1
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الأردن

3 1
20:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

1 0
20:15

الصين

جميع المباريات

إعلان

مصراوي يكشف سبب وجود محمد نجيب في الجهاز الفني للأهلي اليوم

10:15 م الخميس 20 مارس 2025

محمد نجيب نجم الأحمر السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بالنادى الأهلى، عن سر تواجد محمد نجيب نجم الأحمر السابق، ضمن الجهاز الفني للقلعة الحمراء المتواجد في مباراة إنبي ببطولة كأس عاصمة مصر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن محمد نجيب، المدرب العام لفريق 2005 بالنادي الأهلى ، تواجد اليوم ضمن الجهاز الفني للفريق الأول خلال مواجهة إنبي، لكنه لم ينضم رسميًا للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وأوضح المصدر أن تصعيد نجيب جاء بشكل مؤقت، في ظل غياب كولر ومعاونيه، الذين من المقرر أن يعودوا فجر الغد.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني لفريق 2005 سيضم سامر عبد الرحمن كمدير فني، بينما يشغل محمد نجيب منصب المدرب العام.

ويخوض الفريق الكروى بالنادى الأهلى مواجهة إنبي مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، وذلك ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس العاصمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلى محمد نجيب بطولة كأس عاصمة مصر بث مباشر مباراة الأهلي وإنبي إنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

* توصية من الإفتاء بخصوص علامات ليلة القدر
"مكالمة من فترة".. كواليس جديدة بشأن اعتزال محمد سامي
أمطار متوسطة ورعدية على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الجمعة
صحتك في رمضان| 5 مشروبات تعزز وظائف الكلى بعد الإفطار.. "هتحس بالراحة"