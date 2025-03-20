"لاعيبة كتير بقت نجوم بسببك".. نجم الزمالك الأسبق يوجه رسالة خاصة لعبدالحميد بسيوني

كتب - نهى خورشيد

وجه أحمد سمير لاعب خط وسط الفريق الكروي بنادي طلائع الجيش الحالى والزمالك الأسبق، رسالة خاصة إلى مدربه عبدالحميد بسيوني بعد التصريحات العنيفة ضده من قبل باسم مرسي.

ونشر سمير عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لعبدالحميد بسيوني مع تعليق:"كابتن بسیونی حضرتك اكبر من اي كلام يتقال .. شكرا علي كل حاجة حلوة عملتها معايا ومع غيري محدش في الدنيا يقدر يقلل من قيمة مدرب كبير دي حضرتك بعد ربنا حضرتك كنت سبب كبير في أن لاعيبة بقت نجوم دلوقتي و دايما مش بتاخد حقك عشان حضرتك مش بتاع كلام بتاع شغل".

وأضاف:"نادي الجيش تاريخه اتعمل من ساعة ما حضرتك دربته.. آخر حاجة شکرا تاني علي كل حاجة عملتها معايا انا و دايما بقولها و هفضل اقولها حضرتك مش مدربي حضرتك أب و أخ كبير و يعلم ربنا معزة حضرتك عندي".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل الموافق 24 مارس الجاري وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.