تشكيل إنبي الرسمي أمام الأهلي في كأس عاصمة مصر

كتب - نهى خورشيد

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي التشكيل الأساسي للبترولي الذي سيخوض يه مباراة اليوم أمام الأهلي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد السلام، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي تشكيل إنبي لمواجهة الأهلى:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار، خالد أحمد.

خط الوسط:أحمد العجوز، علي محمود، علي إيهاب.

خط الهجوم: رفيق كيو، محمد شريف، أحمد أوفا.

دكة البدلاء: بودي سمير، حسام إيفونا، أحمد زكي، محمد سمير، طلاح زيد، شيكو محارب، أحمد جمال، تيندي موتمبو، محمود عصام 2005.