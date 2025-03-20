لحظة بلحظة.. الأهلي ضد إنبي.. تشكيلة الفريقين

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، عمر كمال، خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد رضا وأكرم توفيق.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، سمير محمد وعمر الساعي.

وجاء تشكيل إنبي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار، خالد أحمد.

خط الوسط:أحمد العجوز، علي محمود، علي إيهاب.

خط الهجوم: رفيق كيو، محمد شريف، أحمد أوفا.