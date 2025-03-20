كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية، ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، عمر كمال، خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد رضا وأكرم توفيق.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، سمير محمد وعمر الساعي.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر"، رفقة كلا من: "طلائع الجيش، فاركو وإنبي".

أقرأ أيضًا:

مش غلط يرجع في كلامه.. تعليق مثير للجدل من أحمد الطيب على مباراة الأهلي وإنبي

مش غلط يرجع في كلامه.. تعليق مثير للجدل من أحمد الطيب على مباراة الأهلي وإنبي