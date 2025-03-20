كتب - يوسف محمد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة بتروجيت، في كأس عاصمة مصر.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره بتروجيت، يوم الأحد المقبل الموافق 23 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران، للحديث عن بعض الجوانب الفنية والحديث عن بعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق، خلال مباراة الجونة أمس في كأس العاصمة.

وشهد المران الجماعي للفارس الأبيض، مشاركة الظهير الأيسر للفريق أحمد فتوح بشكل طبيعي في كل فقرات المران سواء كانت الفقرات البدنية أو الخططية بشكل كامل، بعد التخلص من آلام الركبة التي كان يعاني منها.

وقام بيسيرو بعقد جلسة خاصة مع أحمد فتوح، للإطمئنان على حالته الصحية ومنحه بعض التعليمات الفنية، استعدادات للمرحلة المقبلة.

ويذكر أن الزمالك تعادل مع فريق الجونة أمس، بنتيجة هدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

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