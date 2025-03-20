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لماذا استدعى المجلس الأعلى للإعلام مسؤول صفحة الزمالك؟

03:42 م الخميس 20 مارس 2025
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كتبت-هند عواد:

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، استدعاء مسؤول صفحة الزمالك للكرة الطائرة على موقع "فيسبوك"، للتحقيق معه، بسبب أحداث مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الكرة الطائرة.

لماذا استدعى المجلس الأعلى للإعلام مسؤول صفحة الزمالك؟

قال بيان المجلس: "استدعاء مسؤول صفحة نادي الزمالك للكرة الطائرة على موقع فيسبوك، للتحقيق معه فيما أظهرته الصفحة من صورة أحد لاعبي الفريق ثبت بتحقيقات اتحاد الكرة الطائرة ارتكابه تصرفات غير لائقة تجاه جماهير الأهلي، وفي ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من تداعيات ذلك على المشهد الرياضي".

وخلال المباراة الثانية التي جمعت بين الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة، صدر تصرف وصف بأنه "غير أخلاقي" من مصطفى لعبة تجاه جماهير النادي الأهلي، وقرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة منع الحضور الجماهيري في مباراة الحسم وتحذير اللاعب.

فقامت صفحة الزمالك للكرة الطائرة على موقع "فيسبوك"، بنشر صورة لعبة على التصميم الخاص بإعلان تفاصيل اللقاء.

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