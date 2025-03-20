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قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

03:37 م الخميس 20 مارس 2025
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أعلنت قناة أون تايم سبورتس، نقل مباراة مصر وإثيوبيا المقرر إقامتها غدًا الجمعة 21 مارس الجاري، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء المغرب.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، حيث يسعى المنتخب المصري لمواصلة صدارة المجموعة الأولى، بعدما حصد 10 نقاط متفوقًا على غينيا بيساو بفارق 4 نقاط.

وأكدت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق البث التلفزيوني، لجميع مباريات المنتخب المصري في التصفيات، وذلك برعاية الشركة المتحدة للرياضة، بما في ذلك مباراتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري.

تتيح أون سبورت لمتابعيها تغطية حصرية وتحليلًا فنيًا شاملًا قبل وبعد المباراة، إلى جانب استوديوهات تحليلية يشارك فيها نخبة من نجوم الكرة المصرية.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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