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"أي عيل يسجله".. نجم الزمالك السابق يسخر من هدف شيكابالا

02:26 م الخميس 20 مارس 2025
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (2)
  • عرض 8 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (7)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (6)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (5)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (1)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (3)
  • عرض 8 صورة
    شيكابالا
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كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، له دور مهم في القلعة البيضاء.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" شيكابالا هو القادر على الحكم بأنه يستمر في الملاعب أو يعتزل، والجماهير تريد منه أن يسجل ويتألق منذ مشاركته في المباريات، وهدفه في مودرن سبورت، أي عيل صغير يسجله، وليس مقياس لدوره مع الفريق".

وتابع:" شيكابالا له دور في الفريق، ولكنه يبدأ المباراة أو يشارك بديلا دي وجه نظر فنية، ولكن وجوده مهم في الفريق".

وشارك محمود شيكابالا، مع فريق الزمالك في مواجهة أمس أمام الجونة، في بطولة كأس عاصمة مصر بشكل أساسي، بعدما عاد من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

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شيكابالا الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك بشير التابعي
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