"الرد قاسي لا تقلق".. والد زيزو يوجه رسالة نارية لـ ممدوح عباس

كتب- محمد خيري:

آثار مصطفى السيد والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك الجدل، بشأن مستقبل زيزو مع الفريق الأبيض.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وشارك أحد الأشخاص تويتة ممدوح عباس التي كتبها عبر صفحته في الساعات الماضية: "عندما تخرج العلاقة البيولوجية الطبيعية من مسارها الطبيعي، وتتعامل مع لحمك وضناك كمشروع استثماري وتجاري، عليكم أن تتقبلوا مبدأ تجاريا مهما، هو حسابات الربح والخسارة'. أضاف: 'فليس هناك من ربح على طول المدى، ولا خسارة أيضا، وإذا جاز لي النصح، ليس لكم فأنتم صم بكم"

ليرد والد زيزو علي تويته ممدوح عباس، الذي نشرها أحد الأشخاص: "حبيبى الرد جاي وهيكون قاسي لا تقلق".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك يحاول تجديد عقد أحمد سيد زيزو، والاستمرار داخل النادي الأبيض، وهناك جلسة مع اللاعب عقب عودته من معسكر المنتخب الوطني لحسم موقفه بشكل نهائي.