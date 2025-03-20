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حسام حسن يضع اللمسات النهائية على خطة المنتخب لمواجهة إثيوبيا

12:39 م الخميس 20 مارس 2025

حسام حسن

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كتب- محمد خيري:
يختتم المنتخب الوطني تدريباته اليوم الخميس، بالمغرب، استعدادا لمواجهة إثيوبيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة منتخب مصر مع إثيوبيا، غدا الجمعة، في الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب على ملعب العربي الزوالي، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة مصر وإثيوبيا في المغرب نظرا لحرمان أثيوبيا من اللعب على أرضها بسبب عدم مطابقة ملاعبها لاشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

وسوف يضع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني اللمسات النهائية على خطة الفراعنة المناسبة لمواجهة إثيوبيا خلال المران الختامي اليوم الخميس، على الملعب الذي سيستضيف المباراة.

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حسام حسن إثيوبيا كأس العالم 2026 منتخب مصر
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