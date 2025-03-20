مفاضلة بين ثنائي الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة إنبي، في التاسعة مساء اليوم على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس عاصمة مصر.

ويفاضل سامي قمصان الذي يدير اللقاء بدلا من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بين الثنائي محمد سمير وزعلوك لقيادة هجوم الأحمر في المباراة.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول - عمر كمال - خالد عبد الفتاح - ياسر ابراهيم

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد – عمر الساعي

خط الهجوم: محمد سمير / زعلوك

ويغيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن مباراة الفريق اليوم، إذ أنه سافر لقضاء عطلته بعد أزمة مباراة القمة.

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