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"زي ما أكدنا".. الغندور يكشف موقف "قمصان" تجاه علي معلول أمام إنبي

12:06 م الخميس 20 مارس 2025
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    ظهور علي معلول في مران الأهلي
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    ظهور علي معلول في مران الأهلي
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    ظهور علي معلول في مران الأهلي
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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن سامي قمصان الذي سيقود فريق الأهلي في مباراة إنبي اليوم الخميس في كأس عاصمة مصر، يفكر في الدفع بعلي معلول في المباراة.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، الرابطة سابقا.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يفكر قمصان في إعطاء معلول فرصة في المباراة بسبب عدم خوضه لأي مباراة رسمية منذ إصابته وهي المباراة الأولى التي سيدخل اللاعب التونسي بها قائمة الفريق".

وأضاف:" ظهور معلول الأول في مارس كما أكدنا خلال يناير الماضي إن اللاعب لن يكون جاهزا إلا بعد نهاية فبراير".

واختتم: "المران الختامي أمس شارك به عدد كبير من اللاعبين من الفريق الأول أبرزهم علي معلول وياسر إبراهيم وأفشة وأحمد رضا ويحي عطية الله وعمر كمال عبدالواحد وعمر الساعي وكريم وليد نيدفيد وحمزة علاء ومصطفى مخلوف بجانب عدد من لاعبي الشباب".

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علي معلول خالد الغندور سامي قمصان مباراة إنبي والاهلي كأس عاصمة مصر
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