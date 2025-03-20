بيسيرو يرفض طلب لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الجونة في كأس العاصمة

كتب- محمد خيري:

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً عقب خوض مباراة الجونة أمس الأربعاء في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقرر المدير الفني خوض الفريق لتدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في المجموعة الأولى لكأس العاصمة، برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر فريق بتروجيت برصيد 6 نقاط، وبعده الجونة برصيد أريع نقاط.