18 لاعبا.. غيابات الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر

كتب-مصراوي:

تضرب الغيابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر، مساء اليوم.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن صفوف الأهلي 18 لاعبا، لأسباب مختلفة بين استدعاء للمنتخبات الوطنية مثل محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مروان عطية، محمد هاني، أحمد كوكا، رامي ربيعة، وجراديشار ووسام أبو علي، إضافة إلى الإصابات والأسباب الفنية.

غيابات الأهلي أمام إنبي

جاءت غيابات الأهلي عن لقاء إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش، أشرف داري، كوكا، كريم الدبيس، كريم فؤاد

خط الوسط: أفشة، مروان عطية، كريم وليد، محمد عبد الله، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بنشرقي، نيتس جراديشار

خط الهجوم: وسام أبو علي

فيما جاءت قائمة الأهلي لمواجهة إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - مخلوف - محمد أبو جريشة

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - حسام عادل - محمود لبيب - معاذ عطية - عمر كمال - معلول - يحيى عطية الله

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية - إمام عاشور- أحمد رضا – عمر الساعي - يوسف أسامة

خط الهجوم: سمير محمد - زعلوك

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