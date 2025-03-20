موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، مساء اليوم، بمواجهة إنبي

موعد مباراة الأهلي وإنبي

يواجه الأهلي نظيره إنبي، في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس عاصمة مصر.

ويخوض الأهلي البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر، كالآتي:

المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة - مودرن سبورت – بتروجت - الجونة

المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا – زد - البنك الأهلي - غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش – إنبي - فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز - الاتحاد السكندري – الإسماعيلي - حرس الحدود

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الأولى من كأس الرابطة، إذ أنها الناقل الحصري للبطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

جاءت قائمة الأهلي لمواجهة إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - مخلوف - محمد أبو جريشة

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - حسام عادل - محمود لبيب - معاذ عطية - عمر كمال - معلول - يحيي عطية الله

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية - إمام عاشور- أحمد رضا – عمر الساعي - يوسف أسامة

خط الهجوم: سمير محمد - زعلوك

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