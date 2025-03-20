مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
21:30

إنبي

دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا

- -
21:45

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك

- -
21:45

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا

- -
21:45

ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية

هولندا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الأردن

- -
20:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
20:15

الصين

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

10:47 ص الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، مساء اليوم، بمواجهة إنبي

موعد مباراة الأهلي وإنبي

يواجه الأهلي نظيره إنبي، في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس عاصمة مصر.

ويخوض الأهلي البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر، كالآتي:

المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة - مودرن سبورت – بتروجت - الجونة

المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا – زد - البنك الأهلي - غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش – إنبي - فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز - الاتحاد السكندري – الإسماعيلي - حرس الحدود

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الأولى من كأس الرابطة، إذ أنها الناقل الحصري للبطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

جاءت قائمة الأهلي لمواجهة إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - مخلوف - محمد أبو جريشة

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - حسام عادل - محمود لبيب - معاذ عطية - عمر كمال - معلول - يحيي عطية الله

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية - إمام عاشور- أحمد رضا – عمر الساعي - يوسف أسامة

خط الهجوم: سمير محمد - زعلوك

اقرأ أيضًا:

"فرصة من ذهب".. هل يحرج علي معلول كولر في غيابه؟

"20 دقيقة فقط تساوي 9 نقاط".. كيف استفاد الزمالك من انسحاب الأهلي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الأهلي الأهلي الأهلي وإنبي موعد مباراة الأهلي وإنبي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان