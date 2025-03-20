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"بينهم مباراة القمة".. نتائج النادي الأهلي تحت قيادة سامي قمصان كمدير فني مؤقت

07:49 ص الخميس 20 مارس 2025
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    سامي قمصان من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    حمدي فتحي وكهربا والسولية والشحات وسامي قمصان من مقر إقامة الأهلي في الدوحة
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    سامي قمصان ورضا سليم
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    سامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 19 صورة
    رامي ربيعة وسامي قمصان
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    محمد رمضان وسامي قمصان
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    محمد رمضان وسامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    عمر كمال وسامي قمصان
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    أفشة وسامي قمصان يتوسطهما إسلام سعد
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    الخطيب وسامي قمصان
  • عرض 19 صورة
    الخطيب مع سامي قمصان
  • عرض 19 صورة
    كهربا وسامي قمصان
  • عرض 19 صورة
    مارسيل كولر وسامي قمصان
  • عرض 19 صورة
    سامي قمصان
  • عرض 19 صورة
    مارسيل كولر وسامي قمصان من حفل تدشين مشروع القرن
  • عرض 19 صورة
    سامي قمصان مدرب الأهلي
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    محمد شريف ومارسيل كولر وسامي قمصان
  • عرض 19 صورة
    سامي قمصان - الأهلي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم نظيره إنبي، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر، في المجموعة الثالثة رفقة كلا من "طلائع الجيش، إنبي وفاركو".

ويقود النادي الأهلي في المباراة، المدرب العام الكابتن سامي قمصان، بسبب غياب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، للتواجد في إجازة بسويسرا لزيارة أسرته.

نتائج النادي الأهلي تحت قيادة سامي قمصان كمدير فني مؤقت

وستكون هذه هي المباراة رقم 10، التي يقود فيها سامي قمصان النادي الأهلي كمدير فني، حيث سبق وأن أدار الفريق في 9 مباريات من قبل.

وخلال 9 مباريات سابقة، قاد فيها قمصان المارد الأحمر كرجل أول، تمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في مباراتين أيضًا.

ونجح لاعبو المارد الأحمر، في تسجيل 17 هدف في المباريات التي تولى فيها قمصان المهمة الفنية للفريق كرجل أول، بينما تلقت شباكهم 12 هدفا.

وسبق وتولى قمصان مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي كرجل أول، في مباراة قمة الدوري موسم 2021-2022 والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

كما سبق وقاد قمصان الأهلي في مباراة بيراميدز، في ربع نهائي كأس مصر عام 2022، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف واحد.

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