يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم نظيره إنبي، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر، في المجموعة الثالثة رفقة كلا من "طلائع الجيش، إنبي وفاركو".

ويقود النادي الأهلي في المباراة، المدرب العام الكابتن سامي قمصان، بسبب غياب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، للتواجد في إجازة بسويسرا لزيارة أسرته.

نتائج النادي الأهلي تحت قيادة سامي قمصان كمدير فني مؤقت

وستكون هذه هي المباراة رقم 10، التي يقود فيها سامي قمصان النادي الأهلي كمدير فني، حيث سبق وأن أدار الفريق في 9 مباريات من قبل.

وخلال 9 مباريات سابقة، قاد فيها قمصان المارد الأحمر كرجل أول، تمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في مباراتين أيضًا.

ونجح لاعبو المارد الأحمر، في تسجيل 17 هدف في المباريات التي تولى فيها قمصان المهمة الفنية للفريق كرجل أول، بينما تلقت شباكهم 12 هدفا.

وسبق وتولى قمصان مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي كرجل أول، في مباراة قمة الدوري موسم 2021-2022 والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

كما سبق وقاد قمصان الأهلي في مباراة بيراميدز، في ربع نهائي كأس مصر عام 2022، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف واحد.