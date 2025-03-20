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"هزيمة سموحة وانسحاب".. ماذا فعل الأهلي في النسخ السابقة من كأس الرابطة

06:45 ص الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لافتتاح مشواره في بطولة كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر حاليا)، بمواجهة إنبي مساء اليوم.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مجموعات الرابطة.

ويخوض الأهلي مباراة إنبي، بمجموعة من اللاعبين الشباب وبعض لاعبي الفريق الأول، نظرا لوجود القائمة الأساسية مع منتخب مصر.

وتعد هذه النسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية، واختلف مصير الأهلي في الثلاث نسخ، إلا أنه لم يتخطى دور المجموعات.

الأهلي يودع كأس الرابطة بالهزيمة من سموحة

في النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة، شارك الأهلي بمجموعة من اللاعبين الشباب، إلا أنه ودع البطولة بعد الهزيمة من سموحة بنتيجة 3-0، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وكان الأهلي يحتاج للفوز على سموحة مع تعادل الإسماعيلي والمقاولون العرب، لحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس الرابطة، إلا أن الفريق احتل المركز الأخير، برصيد 3 نقاط فقط.

انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

وفي النسخة الثانية من بطولة كأس الرابطة، انسحب الأهلي من المشاركة في البطولة، بسبب ضغط وتلاحم المباريات في البطولات المختلفة.

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كأس عاصمة مصر مشاركات الأهلي السابقة في كأس الرابطة الأهلي وإنبي موعد مباراة الأهلي وإنبي
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