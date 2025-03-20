مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
21:30

إنبي

دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا

- -
21:45

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك

- -
21:45

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا

- -
21:45

ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية

هولندا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الأردن

- -
20:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
20:15

الصين

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

02:30 ص الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره إنبي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر رفقة كلا من: "طلائع الجيش، فاركو وإنبي".

ويدير سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، المباراة اليوم نظرا لغياب المدير الفني لفريق مارسيل كولر، لقضاء إجازته في سويسرا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي وإنبي موعد مباراة الأهلي وإنبي كأس عاصمة مصر مباراة الأهلي وإنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان