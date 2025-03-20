موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره إنبي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر رفقة كلا من: "طلائع الجيش، فاركو وإنبي".

ويدير سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، المباراة اليوم نظرا لغياب المدير الفني لفريق مارسيل كولر، لقضاء إجازته في سويسرا.