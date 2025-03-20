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تعمدت إني مكتبش إلا بعد مباريات نصف النهائي.. تعليق مثير للجدل من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الزمالك

01:31 ص الخميس 20 مارس 2025
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    الأهلي ضد الزمالك للكرة الطائرة (1)
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير وأحمد الخطيب
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    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
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    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
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    أحمد شوبير في عزاء والدة عصام الحضري (1) (1)
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    أحمد شوبير في عزاء والدة عصام الحضري (6) (1)
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على فوز النادي الأهلي على حساب نظيره الزمالك، في نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة رجال بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة الفاصلة والصعود إلى النهائي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏لا يصح إلا الصحيح الأهلي يتأهل إلى نهائي دورى الكرة الطائرة بفوز كاسح على الزمالك 3/0 في المباراة الثالثة".

وأضاف: "فاز الأهلي وخسر اتحاد الطائرة فرصة عمره، لإرساء ضوابط وقواعد تعيش طول العمر، تعمدت اني مكتبش إلا بعد نهاية سلسلة مباريات نصف النهائي، الأهلي يواجه في النهائي بتروجيت فريق له كل الاحترام".

ويذكر أن الأهلي، تمكن من حسم نتيجة مباراة قمة الكرة الطائرة لصالحه أمس، في المباراة الفاصلة بين الفريقين، بعد أن حسم الأهلي اللقاء الأول بينهما لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط، قبل أن يتمكن الزمالك، من تحقيق الفوز على المارد الأحمر بالنتيجة ذاتها، ليتم اللجوء بعد ذلك إلى مباراة فاصلة.

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