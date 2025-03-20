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الإعلان عن قائمة النادي الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

01:24 ص الخميس 20 مارس 2025

لاعبي الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي، في بطولة كأس عاصمة مصر اليوم الخميس.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - مخلوف - محمد ابو جريشة

خط الدفاع : ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، حسام عادل، محمود لبيب، معاذ عطية، عمر كمال، علي معلول ويحيى عطية الله.

خط الوسط : أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، سمير محمد، أحمد رضا، عمر الساعي، يوسف أسامة وأحمد رضا.

خط الهجوم : سمير محمد، محمد زعلوك.

ويذكر أن المدرب العام للنادي الأهلي، سامي قمصان سيتولى مهمة القيادة الفنية للفريق، في مباراة اليوم أمام إنبي، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

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