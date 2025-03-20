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لا تنظر للصغائر.. أول تعليق من ميدو على تصريحات باسم مرسي

01:14 ص الخميس 20 مارس 2025
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    إبراهيم هلهول رفقة ميدو جابر
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    ميدو وحيازم إمام
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    ميدو
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    ميدو
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    ميدو بالجلابية
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    ميدو
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    ميدو
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    ميدو بالجلابية
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    ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسام ميدو
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كتب- محمد عبدالهادي:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، رسالة دعم للمدرب عبدالحميد بسيوني، وذلك على خلفية التصريحات التي تعرض لها من قبل اللاعب باسم مرسي.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الإجتماعي "إكس"، وقال: "كابتن عبدالحميد بسيوني تشرفت باللعب معك والجميع يعلم انك واحد من أفضل المدربين في مصر ..أخلاقك يشهد بها الجميع..لا تنظر إلى الصغائر وبالتوفيق لك دائما فيما هو قادم".

ماذا حدث للمدرب عبد الحميد بسيوني؟

خرج اللاعب باسم مرسي بتصريحات مثيرة للجدل انتقد فيها المدربين المصريين، حيث أشار أن هناك العديد منهم لا يعرفون وضع الخطط وإلقاء المحاضرات على اللاعبين، وأن عبدالحميد بسيوني لا يجيد التدريب.

وانهالت الانتقادات اللاذعة من لاعبي كرة القدم ونجوم الكرة السابقين حول تلك التصريحات التي أدلي بها باسم مرسي، والتي طالبوه فيها بتقديم اعتذاره للمدرب.

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ميدو أحمد حسام ميدو عبدالحميد بسيوني باسم مرسي تصريحات باسم مرسي
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