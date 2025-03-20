كرة خائنة.. تعليق مثير من علاء عبدالعال بعد تعادله مع الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة، عدم رضاه بنتيجة المباراة التي جمعته مع الزمالك مساء الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وانتهت المباراة بين الزمالك والجونة بنتيجة 1-1، بعدما تأخر الفارس الأبيض في اللقاء، وسجل التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بعدما مرت الكرة من بين الحارس بغرابة.

ماذا قال علاء عبد العال بعد التعادل مع الزمالك ؟

أكد عبدالعال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن فريقه قدم مستوى جيد أمام الزمالك وكان يستحق الفوز، مشددًا أن اللاعبين نفذوا المطلوب منهم على أكمل وجه.

وقال: "سيطرنا على مجريات المباراة و استحوذنا على اللقاء، على عكس فريق الزمالك الذي لم يمثل خطورة".

وواصل: "الكرة التي سجل منها الزمالك هدف التعادل خادعة، والهواء قام بتغيير اتجاهها مما جعلها تخدع الحارس وتدخل المرمى".

وأختتم: "في النهاية نادي الزمالك فريق كبير ولم يتأثر بالغيابات التي يعاني منها بسبب وجود لاعبين كبار مثل عبدالله السعيد وشيكابالا وغيرهم".